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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'nın ayna pozu gündem oldu

Serenay Sarıkaya'nın ayna pozu gündem oldu

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Serenay Sarıkaya'nı ayna karşısında verdiği pozlar oldukça dikkat çekti. Takipçileri oyuncuyu beğeni yağmuruna tuttu.

Aile dizinde Devin karakteriyle büyük beğeni toplayan Serenay Sarıkaya, gündemi sallamaya devam ediyor.

Serenay Sarıkaya’nın ayna pozu gündem oldu

Gerek verdiği pozlarla gerek davranışlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu, bu kez setten paylaştı.

Serenay Sarıkaya’nın ayna pozu gündem oldu

Duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Sarıkaya, karın kaslarını göstermek için ayna karşısına geçti.

Serenay Sarıkaya’nın ayna pozu gündem oldu

SARIKAYA'NIN CESUR POZLARI

Sette hazırlık yaparken ayna karşısına geçen Serenay Sarıkaya, pantolonunu sıyırıp cesur pozlarını verdi.

Serenay Sarıkaya’nın ayna pozu gündem oldu

Pozları sosyal medya hesabından yayınlayınca, takipçileri kayıtsız kalamadı. İşte ünlü oyuncunun o pozları...

Serenay Sarıkaya’nın ayna pozu gündem oldu

Kısa bir tatilin ardından dijital platformda yayınlanacak olan dizisi için hazırlıklara başlayan Serenay Sarıkaya, yeni rolü için saçlarını kısaltarak yeni imaj yaptı.

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