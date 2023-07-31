Serenay Sarıkaya’nın ayna pozu gündem oldu

Aile dizinde Devin karakteriyle büyük beğeni toplayan Serenay Sarıkaya, gündemi sallamaya devam ediyor.
Aile dizinde Devin karakteriyle büyük beğeni toplayan Serenay Sarıkaya, gündemi sallamaya devam ediyor.
Gerek verdiği pozlarla gerek davranışlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu, bu kez setten paylaştı.
Duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Sarıkaya, karın kaslarını göstermek için ayna karşısına geçti.
SARIKAYA'NIN CESUR POZLARI
Sette hazırlık yaparken ayna karşısına geçen Serenay Sarıkaya, pantolonunu sıyırıp cesur pozlarını verdi.
Pozları sosyal medya hesabından yayınlayınca, takipçileri kayıtsız kalamadı. İşte ünlü oyuncunun o pozları...
Kısa bir tatilin ardından dijital platformda yayınlanacak olan dizisi için hazırlıklara başlayan Serenay Sarıkaya, yeni rolü için saçlarını kısaltarak yeni imaj yaptı.