Melisa Ural’dan annesi Sibel Can’a nostaljik doğum günü kutlaması!

Doğum günü olan Sibel Can sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sibel Can'a kızı Melisa'dan sürpriz paylaşım geldi.
Doğum günü olan Sibel Can sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sibel Can'a kızı Melisa'dan sürpriz paylaşım geldi.
Güzelliği, sesi ve danslarıyla yıllardır sahnelerin tozunu attıran Sibel Can yaşını duyan inanamadı...
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Sibel Can'a ilk kutlama kızı Melisa Ural'dan geldi.
Güzel sanatçı Sibel Can'ın kızı Melisa Ural annesinin doğum gününü nostaljik bir paylaşım ile kutladı.
Melisa Ural önce annesi için özel hazırlattıkları 'S' harfli pastayı paylaşırken sonrasında, çocukluk yıllarında annesi ile şarkı söylediği anları paylaştı...
Melisa Ural, yaptığı paylaşımında annesi Sibel Can ile çocukluk anısına "İyi ki " notunu düştü.
Melisa Ural'ın nostaljik paylaşımında Sibel Can'ı görenler "Körpecik anne Sibel" yorumlarıyla hayranlıklarını dile getirdi.