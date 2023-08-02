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Haberler Magazin Melisa Ural'dan annesi Sibel Can'a nostaljik doğum günü kutlaması!

Melisa Ural'dan annesi Sibel Can'a nostaljik doğum günü kutlaması!

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın kızı Melisa Ural annesinin 53. yaş gününde sosyal medya hesabından duygulandıran nostaljik bir paylaşımda bulundu. Melisa Ural'ın nostaljik paylaşımında Sibel Can'ı görenler "Körpecik anne Sibel" yorumlarıyla hayranlıklarını dile getirdi.

Doğum günü olan Sibel Can sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sibel Can'a kızı Melisa'dan sürpriz paylaşım geldi.

Melisa Ural’dan annesi Sibel Can’a nostaljik doğum günü kutlaması!

Güzelliği, sesi ve danslarıyla yıllardır sahnelerin tozunu attıran Sibel Can yaşını duyan inanamadı...

Melisa Ural’dan annesi Sibel Can’a nostaljik doğum günü kutlaması!

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Sibel Can'a ilk kutlama kızı Melisa Ural'dan geldi.

Melisa Ural’dan annesi Sibel Can’a nostaljik doğum günü kutlaması!

Güzel sanatçı Sibel Can'ın kızı Melisa Ural annesinin doğum gününü nostaljik bir paylaşım ile kutladı.

Melisa Ural’dan annesi Sibel Can’a nostaljik doğum günü kutlaması!

Melisa Ural önce annesi için özel hazırlattıkları 'S' harfli pastayı paylaşırken sonrasında, çocukluk yıllarında annesi ile şarkı söylediği anları paylaştı...

Melisa Ural’dan annesi Sibel Can’a nostaljik doğum günü kutlaması!

Melisa Ural, yaptığı paylaşımında annesi Sibel Can ile çocukluk anısına "İyi ki " notunu düştü.

Melisa Ural’dan annesi Sibel Can’a nostaljik doğum günü kutlaması!

Melisa Ural'ın nostaljik paylaşımında Sibel Can'ı görenler "Körpecik anne Sibel" yorumlarıyla hayranlıklarını dile getirdi.

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