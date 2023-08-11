Trafik kazası geçiren Tan Taşçı’dan açıklama geldi

Burdur'un Bucak ilçesinde tırla çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tan Taşçı, hayranlarını korkutan kazanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
298.2 bin takipçisi bulunan Twitter hesabından peş peşe iki mesaj yayınlayan Taşçı, ilk Tweet'inde şu ifadeleri kullandı:
"Henüz gerçekleşmesi gereken hayallerimiz varmış."
Popçu, ardından "Tabii ki bugünkü hayalimizi de gerçekleştireceğiz Antalya" diye yazdı. Taşçı, konser sonrası Antalya'daki hayranlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.