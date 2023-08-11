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Trafik kazası geçiren Tan Taşçı'dan açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, dün sabah Burdur'un Bucak ilçesinde trafik kazasına karışmıştı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Burdur'un Bucak ilçesinde tırla çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı.

Trafik kazası geçiren Tan Taşçı’dan açıklama geldi

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Trafik kazası geçiren Tan Taşçı’dan açıklama geldi

Kazada yaralanan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik kazası geçiren Tan Taşçı’dan açıklama geldi

Tan Taşçı, hayranlarını korkutan kazanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Trafik kazası geçiren Tan Taşçı’dan açıklama geldi

298.2 bin takipçisi bulunan Twitter hesabından peş peşe iki mesaj yayınlayan Taşçı, ilk Tweet'inde şu ifadeleri kullandı:

Trafik kazası geçiren Tan Taşçı’dan açıklama geldi

"Henüz gerçekleşmesi gereken hayallerimiz varmış."

Trafik kazası geçiren Tan Taşçı’dan açıklama geldi

Popçu, ardından "Tabii ki bugünkü hayalimizi de gerçekleştireceğiz Antalya" diye yazdı. Taşçı, konser sonrası Antalya'daki hayranlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

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