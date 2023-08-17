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Haberler Magazin Britney Spears ve Sam Asghari ayrılık kararı aldı

Britney Spears ve Sam Asghari ayrılık kararı aldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears ile 5 yıldır birlikte olduğu Sam Asghari 2022'nin haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 14 ay süren evliliğin ardından ayrılık kararı aldı.

Britney Spears ile Sam Asghari, ABD'li popçunun 2016 yılındaki 'Slumber Party' klibinin çekimlerinde tanışmıştı. Asghari, Eylül 2021'de Speras'a evlilik teklifinde bulunmuştu.

Britney Spears ve Sam Asghari ayrılık kararı aldı

Yaklaşık beş yıl aşk yaşayan ikili, geçtiğimiz haziran ayında şarkıcının California'daki evinde gerçekleşen görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.

Britney Spears ve Sam Asghari ayrılık kararı aldı

EVİ TERK ETTİ!

Ünlü çiftin, 14 aylık evliliğin ardından ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı. 29 yaşındaki Asghari'nin, Spears ile birlikte yaşadığı evden ayrıldığı da basına yansıyan haberler arasında.

Britney Spears ve Sam Asghari ayrılık kararı aldı

'İHANET' İDDİASI!

TMZ'nin haberine göre; Sam Asghari, eşinin kendisini aldattığı söylentileri üzerine 41 yaşındaki şarkıcıdan ayrılmak için mahkemeye başvurdu.

Britney Spears ve Sam Asghari ayrılık kararı aldı

Çifte yakın bir kaynak, "Britney ihanet iddialarını reddediyor. Şu anda çok kırılgan çünkü bu durum ona eski anıları hatırlattı" ifadelerini kullandı.

Britney Spears ve Sam Asghari ayrılık kararı aldı

"EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İLE PARASINI KORUYACAK"

Britney Spears'ın evlilik sözleşmesi yaptırdığı, bu sayede servetini güvence altına aldığı da konuşuluyor. Şarkıcının, ayrılık kararından sonra Hollywood'un en iyi avukatlarından oluşan bir ekiple çalışmaya başladığı öğrenildi.

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