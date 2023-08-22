Berdan Mardini’nin yeni tarzı dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde süper lüks evi ile gündem olan Berdan Mardini şimdi de tarzıyla adından söz ettirdi.
Geçtiğimiz günlerde süper lüks evi ile gündem olan Berdan Mardini şimdi de tarzıyla adından söz ettirdi.
PAYLAŞIMIYLA OLAY OLDU!
Geçtiğimiz günlerde süper lüks evi ile göz kamaştıran Berdan Mardini, bu kez de tarzıyla ilgi odağı olmayı başardı.
TARZIYLA YİNE DİKKAT ÇEKTİ
Sosyal medyayı sık kullanan ünlü şarkıcı, bu kez yeni paylaşımı ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.
"BU SEFER MASA ÖRTÜSÜYLE ÇIKACAĞIM"
Yaptığı paylaşımın altına ise ünlü şarkıcı, "Bu sefer masa örtüsüyle çıkacağım" diye konuştu.
"BİNLERCE YORUM ALDI"
Bugün Bodrum'da sahneye çıkacak Mardini'nin paylaşımı binlerce yorum aldı.