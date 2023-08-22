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Haberler Magazin Berdan Mardini'nin yeni tarzı dikkat çekti

Berdan Mardini'nin yeni tarzı dikkat çekti

Magazin gündeminde sıkça yer edinen ünlü türkücü Berdan Mardini, sosyal medya hesabından takipçileriyle yeni tarzını paylaştı. Mardinin'nin ilginç tarzı tüm dikkatleri üzerine çekti.

HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz günlerde süper lüks evi ile gündem olan Berdan Mardini şimdi de tarzıyla adından söz ettirdi.

Berdan Mardini’nin yeni tarzı dikkat çekti

PAYLAŞIMIYLA OLAY OLDU!

Geçtiğimiz günlerde süper lüks evi ile göz kamaştıran Berdan Mardini, bu kez de tarzıyla ilgi odağı olmayı başardı.

Berdan Mardini’nin yeni tarzı dikkat çekti

TARZIYLA YİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü şarkıcı, bu kez yeni paylaşımı ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Berdan Mardini’nin yeni tarzı dikkat çekti

"BU SEFER MASA ÖRTÜSÜYLE ÇIKACAĞIM"

Yaptığı paylaşımın altına ise ünlü şarkıcı, "Bu sefer masa örtüsüyle çıkacağım" diye konuştu.

Berdan Mardini’nin yeni tarzı dikkat çekti

"BİNLERCE YORUM ALDI"

Bugün Bodrum'da sahneye çıkacak Mardini'nin paylaşımı binlerce yorum aldı.

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