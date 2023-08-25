  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Demet Akalın tekne kazası geçirdi: Nasıl sağ çıktık...

Demet Akalın tekne kazası geçirdi: Nasıl sağ çıktık...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın ve ekibinin içinde bulunduğu tekne kayalıklara çarparak battı. Ölümden dönen Akalın, yaşadığı şoku sosyal medya hesabından paylaştı. Alnından yaralanan şarkıcı, "Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum!" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

Demet Akalın konser vermek için Didim'e gitmişti. Ünlü şarkıcı ve ekibi feci bir kaza geçirdi.

Demet Akalın tekne kazası geçirdi: Nasıl sağ çıktık...

Sahne alacağı mekana gitmek için deniz yolunu kullanan Demet Akalın'ın içinde bulunduğu tekne iskeleye çarptı.

Demet Akalın tekne kazası geçirdi: Nasıl sağ çıktık...

Şoku uzun süre atlatamayan Akalın, yaşadıklarını takipçileri ile paylaştı.Sosyal medya hesabından feci kazayı anlatan Demet Akalın'ın alnının şiştiği ve çok korktuğu görüldü.

Demet Akalın tekne kazası geçirdi: Nasıl sağ çıktık...

Demet Akalın iskeleye giren teknenin saniyeler içinde battığını belirterek olayı anlattı. İşte yaşadığı tekne kazasının şoku ile paylaşımda bulunan Demet Akalın'ın sağlık durumu...

Demet Akalın tekne kazası geçirdi: Nasıl sağ çıktık...

Demet Akalın alnındaki şişlikleri gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

"İyiyim merak etmeyin. Alnımda şişlik var. Çok yurtdışından gelen fanlarım olduğu için onları bırakmak istemedim. Çok kötü bir tekne kazası yaptık. İskeleye girdi. Gece ben böyle şeyleri kullanmam aslında ama 20 dakikada gideriz diye... Tekne saniyeler içinde battı.

Demet Akalın tekne kazası geçirdi: Nasıl sağ çıktık...

O tekneden nasıl sağ çıktık ben algılayamıyorum. Verilmiş sadakamız varmış. Fanlarım da gitmemiş, beklemiş beni. Sağ olsunlar. Ben iyiyim. Geri dönüyorum Bodrum'a... Tabii bir sitemim olacak. Ambulans çağırdık, gelmedi bayağı bir süre. Kaç kere arandı ambulans hayal meyal hatırlıyorum.

Demet Akalın tekne kazası geçirdi: Nasıl sağ çıktık...

O eczaneden Allah razı olsun. İlk müdahaleyi yaptı. Bir arkadaşımızın bayağı parmakları falan ezildi. Yalıkavak Marina'da iskeleye bir ışık koysaydınız da, insanlar böyle acayip bir kaza yapmasaydı. Bir travma yaşamasaydı. Çok mesaj geldi dönemedim. Teknelere servis yapan bir bot, tesadüfi kurtardı bizi. Çocuklardan da Allah razı olsun."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA