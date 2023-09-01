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Haberler Magazin Berdan Mardini pembeler içinde poz verdi! Sosyal medyada gündem oldu

Berdan Mardini pembeler içinde poz verdi! Sosyal medyada gündem oldu

Özel hayatı ve paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü türkücü Berdan Mardini, son olarak pembe takımlarıyla kamera karşısına geçti. O pozları sosyal medya hesabından paylaşan Mardini, sosyal medyanın diline düştü. İşte Berdan Mardini'nin pembe takımlı paylaşımı...

HABER MERKEZİ

Berdan Mardini sosyal medya paylaşımlarıyla adından oldukça söz ettiriyor.

Berdan Mardini pembeler içinde poz verdi! Sosyal medyada gündem oldu

Berdan Mardini, son olarak bu dünyayı etkisi altına alan Barbie kombiniyle gündem oldu.

Berdan Mardini pembeler içinde poz verdi! Sosyal medyada gündem oldu

Berdan Mardini, geçen aylarda Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Berdan Mardini pembeler içinde poz verdi! Sosyal medyada gündem oldu

Farklı giyim tarzlarıyla sosyal medyada dikkat çeken ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde gişe rekorları kıran Barbie filmine çocukları ve sevgilisiyle birlikte gitmişti.

Berdan Mardini pembeler içinde poz verdi! Sosyal medyada gündem oldu

Barbie akımına katılan Mardini baştan aşağı pembe giyerek poz verdi.

Berdan Mardini pembeler içinde poz verdi! Sosyal medyada gündem oldu

Ünlü türkücü pembe takım elbiseli pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Mardini paylaşımına "Ben seviyorum, yakışmış bence" notunu düştü.

Berdan Mardini pembeler içinde poz verdi! Sosyal medyada gündem oldu

Paylaşımını bir süre sonra yorum yapmaya kapatan Mardini'ye 'Barbie evde ağlıyor', 'Gözlerim kanadı', 'Sen türkücüsün kendine gel' gibi yorumlar geldi.

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