Berdan Mardini pembeler içinde poz verdi! Sosyal medyada gündem oldu

Berdan Mardini sosyal medya paylaşımlarıyla adından oldukça söz ettiriyor.
Berdan Mardini sosyal medya paylaşımlarıyla adından oldukça söz ettiriyor.
Berdan Mardini, son olarak bu dünyayı etkisi altına alan Barbie kombiniyle gündem oldu.
Berdan Mardini, geçen aylarda Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Farklı giyim tarzlarıyla sosyal medyada dikkat çeken ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde gişe rekorları kıran Barbie filmine çocukları ve sevgilisiyle birlikte gitmişti.
Barbie akımına katılan Mardini baştan aşağı pembe giyerek poz verdi.
Ünlü türkücü pembe takım elbiseli pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Mardini paylaşımına "Ben seviyorum, yakışmış bence" notunu düştü.
Paylaşımını bir süre sonra yorum yapmaya kapatan Mardini'ye 'Barbie evde ağlıyor', 'Gözlerim kanadı', 'Sen türkücüsün kendine gel' gibi yorumlar geldi.