Buse Tosun Çavuşoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Dünya Şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu’nun hayatı...

2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kilogram kategorisinde sergilediği etkileyici performansla altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandıran Buse Tosun Çavuşoğlu kimdir?
2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kilogram kategorisinde sergilediği etkileyici performansla altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandıran Buse Tosun Çavuşoğlu kimdir?
Olimpik Türk kadın güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu 5 Aralık 1995 tarihinde dünyaya geldi. 2016 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 69 kiloda Buse Tosun bronz madalya kazandı. Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen şampiyonada Buse Tosun, üçüncülük maçında Norveçli Signe Marie Fidje Store ile karşılaştı. Rakibi karşısında minderden 6-3 galip gelen Buse, Avrupa üçüncüsü oldu.
2017 Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 2018 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Buse Tosun, 2018 Dünya U23 Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda altın madalya kazandı.Buse Tosun, Sırbistan'da düzenlenen 2020 Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda Bulgar rakibi Yaneva'ya yenilerek gümüş madalyada kazandı.
Buse Tosun, Hindistan'dan Preet Kaur Gursharan, Rusya'dan Evgeniia Zakharcenko ve Ukraynalı Alla Belinska'yı yenerek turnuvada adını finale yazdırmıştı.
Norveç'te düzenlenen 2021 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 72 kiloda bronz madalya kazandı. Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda gümüş madalya kazandı.
Buse Tosun Çavuşoğlu, 13 Ağustos 2021 tarihinde Serkan Çavuşoğlu ile evlendi.