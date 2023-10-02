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Haberler Magazin Üç ayda hazırlandı! Bülent Ersoy'a milyonluk jest...

Üç ayda hazırlandı! Bülent Ersoy'a milyonluk jest...

Türk Sanat müziğinin 'Diva'sı Bülent Ersoy, önceki akşam Afyonkarahisar'da sahne aldı. Ünlü sanatçıya sahnede üç ayda hazırlanan el emeği olan 3 milyon TL'lik bir çanta hediye edildi.

HABER MERKEZİ

Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, önceki akşam Afyon'da konser verdi.

Üç ayda hazırlandı! Bülent Ersoy’a milyonluk jest...

Yoğun ilginin olduğu gecede ünlü sanatçıya bir sürpriz yapıldı.

Üç ayda hazırlandı! Bülent Ersoy’a milyonluk jest...

Ersoy'a, Afyonlu ustaların el emeği olan ve üç ayda hazırlanan 3 milyon liralık mermer çanta hediye edildi.

Üç ayda hazırlandı! Bülent Ersoy’a milyonluk jest...

Ersoy, bu jest karşısında çok mutlu oldu.

Üç ayda hazırlandı! Bülent Ersoy’a milyonluk jest...

İşte Ersoy'a, dünyanın en kıymetli mermerinden yapılan, Afyonlu ustaların el emeği olan ve üç ayda hazırlanan 3 milyon TL'lik çanta...

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