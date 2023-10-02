Üç ayda hazırlandı! Bülent Ersoy’a milyonluk jest...

Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, önceki akşam Afyon'da konser verdi.
Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, önceki akşam Afyon'da konser verdi.
Yoğun ilginin olduğu gecede ünlü sanatçıya bir sürpriz yapıldı.
Ersoy'a, Afyonlu ustaların el emeği olan ve üç ayda hazırlanan 3 milyon liralık mermer çanta hediye edildi.
Ersoy, bu jest karşısında çok mutlu oldu.
İşte Ersoy'a, dünyanın en kıymetli mermerinden yapılan, Afyonlu ustaların el emeği olan ve üç ayda hazırlanan 3 milyon TL'lik çanta...