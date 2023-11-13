Bizimkiler’in Ali’siydi! Son hali görenleri şaşırttı

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Dönem dönem farklı projelerde rol alsa da akıllarda Bizimkiler Ali olarak kalan Atılay Uluışık, son haliyle şaşırttı.

Değişmediği ve sadece yaş aldığı görülen başarılı oyuncuya 'Ali hala aynı Ali', 'Bir insan hiç mi değişmez', 'Sen gönlümüzün Ali'sisin' gibi yorumlar geliyor.

Uluışık geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda kendisine hala Ali denmesiyle ilgili, 'Kabullendim artık. Alıştım sanırım. Ali dediklerinde dönüp bakıyorum. Ali'yi unuttamadım.' demiştir.