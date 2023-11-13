Bizimkiler’in Ali’siydi! Son hali görenleri şaşırttı

Bizimkiler dizisi 90'lı yılların en çok izlenen yapımlarından biriydi. Bir apartman hikayesini anlatan dizi, Türk aile yapısını yansıtması ve sıcak sohbetleri ile çok sevilmişti. Dizideki Ali karakteri de dikkat çeken isimlerden biriydi. Atılay Uluışık'ın canlandırdığı Ali afacan tavırlarıyla herkesi beğenisini toplamıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Uluışık, yıllar sonra ortaya çıktı.
BİZİMKİLER'İN EN SEVİLEN İSİMLERİNDENDİ
Türk dizi tarihinin usta isimlerini kadrosunda bulunduran dizide Erdal Özyağcılar, Savaş Dinçel, Atılay Uluışık, Cihat Tamer, Engin Şenkan, Mehmet Akan, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Uğurtan Sayıner, Oktay Sözbir, Meral Çetinkaya, Erdinç Dinçer, Hikmet Karagöz, Savaş Yurttaş, Salih Kalyon, Selçuk Uluergüven, Güler Ökten, Ali Uyandıran, Erdoğan Tuncel, Zihni Göktay, Rutkay Aziz ve Cezmi Baskın duayen oyuncular rol aldı.