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Haberler Magazin Popstar Mehtap Yılmaz'dan üzen haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Popstar Mehtap Yılmaz'dan üzen haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Popstar Alaturka yarışmasıyla hafızalara kazınan şarkıcı Mehtap Yılmaz'dan üzen haber geldi. Popstar Mehtap, dün gece apar topar hastaneye kaldırıldı. Beynine pıhtı atması sonucu felç geçiren Yılmaz'ın sosyal medya hesabından ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Türkiye onu Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy'un jüri üyeliğini yaptığı Popstar Alaturka yarışmasıyla tanınmıştı. Popstar yarışması ile tanınan ünlü şarkıcıdan üzücü haber geldi.

Popstar Mehtap Yılmaz üzen haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Mehtap Yılmaz, beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdi. Mehtap Yılmaz'ın resmi Instagram hesabından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Popstar Mehtap Yılmaz üzen haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

"Dün gece acil olarak hastaneye kaldırılan Mehtap Yılmaz, beyin pıhtısı nedeniyle kısmi felç geçirmiştir. Tüm sevenlerimizden aldığımız mesajlar doğrultusunda açıklama yapma ihtiyacı hissediyoruz. Şu anda doktorlar, durumunun daha iyiye gittiğini ve gerekli tedavinin yapıldığını belirtmişlerdir. Sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme olduğunda sevenlerine bilgilendirme yapılacaktır."

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