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Haberler Magazin Deniz Akkaya'nın 'kızım beni dövdü' açıklaması sonrası bakanlık harekete geçti

Deniz Akkaya'nın 'kızım beni dövdü' açıklaması sonrası bakanlık harekete geçti

Ünlü manken Deniz Akkaya sosyal medyadan yaptığı açıklamalar ile magazin gündemine bomba gibi düştü. 16 yaşındaki kızının kendisini balkona kitlediğini ve şiddet uyguladığını söyleyen Deniz Akkaya'nın açıklamaları sonrası bakanlık harekete geçti. Akkaya'nın kızının koruma altına alındığı, gerekli psikolojik desteğin verilmeye başlandığı öğrenildi.

HABER MERKEZİ
Deniz Akkaya’nın ’kızım beni dövdü’ açıklaması sonrası bakanlık harekete geçti

Deniz Akkaya, 2010'da boşandığı Efe Önbilgin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in kendisine saldırıp balkona kilitlediğini iddia ederken anlattıklarıyla herkesi şoke etti.

Deniz Akkaya’nın ’kızım beni dövdü’ açıklaması sonrası bakanlık harekete geçti

Deniz Akkaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurt dışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum.

Fizikken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkan sonrasında bir de hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin."

Deniz Akkaya’nın ’kızım beni dövdü’ açıklaması sonrası bakanlık harekete geçti

Açıklamalarına devam eden Akkaya, "Beni saatlerce balkona kitleyen kızım, polisleri aramaya cesaret edemez derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi bir de beni dövdü diyerek itibar suikastine geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın." ifadelerini kullandı.

Deniz Akkaya’nın ’kızım beni dövdü’ açıklaması sonrası bakanlık harekete geçti

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Deniz Akkaya'nın kızı hakkında sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğunun koruma altına alındığı ve gerekli psikolojik desteğin verilmeye başladığı öğrenildi.

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