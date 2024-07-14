İbrahim Tatlıses yoğun bakımdan çıktı! Ameliyat sonrası ilk fotoğraf

İbrahim Tatlıses zorlu bir operasyon geçirdi. Anjiyo yapılan Tatlıses'in iki kalp damarının da tıkanık olduğu tespit edildi. Ardından operasyonla kalp kapakçığı değiştirildi. 2.5 saat süren ameliyat başarılı geçti.

Oğlu Ahmet ile barışan ve kızı Dilan ile küs olan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu merak ediliyordu.

Sanatçıyı hastanede ailesinin yanı sıra dostları da yalnız bırakmadı. Ziyaretçiler arasındaki Erol Köse, sanatçı ile fotoğraf çektirdi.

İbrahim Tatlıses'in ise birkaç güne taburcu olacağı öğrenildi.

DİLAN ÇITAK GİTMEDİ

İbrahim Tatlıses'in ameliyatı sırasında; mahkemelik olduğu büyük oğlu Ahmet Tatlıses dahil tüm çocukları hastane kapısında beklerken, bir tek Dilan Çıtak'ın olmaması dikkat çekti.

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