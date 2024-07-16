Arda Güler sevgilisiyle Bodrum’da yorgunluk atıyor

Son dönemin parlayan futbolcularından Arda Güler A Milli Takım formasıyla 2024 Avrupa Şampiyonası'nda adeta şov yapmıştı. Başarılı kariyeriyle adından söz ettiren Arda Güler özel hayatıyla da merak ediliyor.

Arda Güler Avrupa Şampiyonası sonrasında soluğu Türkiye'de aldı. EURO 2024 sonrasında sezonun yorgunluğunu atmak için ise Bodrum'u tercih etti.

Bodrum'u tercih eden Arda Güler'in yanında sevgilisi Duru Nayman ve arkadaşları vardı.

Arda Güler ve sevgilisi Bodrum'da voleybol oynarken görüntülendi. O anlarda vatandaşlar Arda Güler'i görünce hemen telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Arda Güler'in voleybol oynadığı anlarda bol seyircisi oldu ve vatandaşlar hayranlıkla yıldız ismi izledi.

SEVGİLİSİ DE VOLEYBOLCU

Duru Nayman, 1 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Duru Nayman kariyerine voleybolcu olarak devam ediyor.

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman'ın paylaştığı kareler yüz binlerce beğeni alıyor.