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Ahu Tuğba hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba, hayatını kaybetti. Tuğba'nın acı haberini Nuri Alço, sosyal medya hesabından duyurdu. 69 yaşındaki sanatçının ABD'nin Miami şehrindeki evinde öldüğü belirtildi.

HABER MERKEZİ
Ahu Tuğba hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, 69 yaşındaki ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba'nın evinde ölü bulunduğu öğrenildi. Tuğba'nın ABD'nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

NURİ ALÇO DUYURDU

Nuri Alço da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ahu Tuğba'nın vefat haberini duyurdu. Alço, Instagram hesabından, "Canım dostum Ahu'nun vefat haberini öğrendim. Kızı Anjelik ile görüştüm. Maalesef çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay kazada kaburgaları kırılan Ahu Tuğba'nın son durumunun iyi olmadığı biliniyordu. Yemek yiyemediği ve mamayla beslendiği öğrenilen Tuğba'nın sağlık durumu bir türlü iyiye gitmedi. Gazeteci Hakan Solaker de 69 yaşındaki ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba'nın evde ölü bulunduğunu duyurdu.

Ahu Tuğba, kızı Anjelik ile birlikte yıllardır Miami'de yaşıyordu

KIZI POLİSLERE BİLDİRDİ

Solaker, Ahu Tuğba'yı kızı Anjelik'in bulduğunu ve durumu polislere bildirmesi üzerine eve geldikleri bilgisini paylaştı.

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