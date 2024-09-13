ATV'nin yeni dizisi Kör Nokta'nın Cihan'ı İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz evli mi?

İsmail Ege Şaşmaz, kariyerine ''Güneşi Beklerken'' dizisindeki 'Barış' rolüyle adım atan ve ''Aşk Yalanı Sever'', ''Sen Çal Kapımı'', ''Lise Devriyesi'', ''Uyanış: Büyük Selçuklu'', ''Barış Akarsu: Merhaba'' gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.
İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?
Oyunculuk tutkusunun küçük yaşlardan beri farkında olan ve eğitimi bu yönde tamamlayan İsmail Ege Şaşmaz henüz lise yıllarındayken tiyatro sahnesine çıkmıştır. Manisa Belediyesi Liseler arası Tiyatro Yarışması'nda sergilenen "Acil Servis" adlı oyununda ilk performansını sergiledi.İsmail Ege Şaşmaz'ın yıldızı yer aldığı projelerle kısa sürede parladı. Birçok dizide rol alan sanatçının beyaz perdeyle buluşması da uzun sürmedi. İsmail Ege Şaşmaz, acı bir trafik kazasında hayatını kaybeden müzisyen Barış Akarsu'nun hayatının konu alındığı Barış Akarsu "Merhaba" adlı filmde başrol olarak yer aldı. Şaşmaz, Barış Akarsu'ya hayat verdi.
İSMAİL EGE ŞAŞMAZ NERELİ?
İsmail Ege Şaşmaz doğma büyüme Manisalı'dır.
İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KAÇ YAŞINDA?
25 Kasım 1993 yılında dünyaya gözlerini açan Şaşmaz, 31 yaşındadır.
İSMAİL EGE ŞAŞMAZ HANGİ ÜNİVERSİTE MEZUNU?
Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur.
İSMAİL EGE ŞAŞMAZ EVLİ Mİ?
İsmail Ege Şaşmaz 2021 yılında hayatını Hande Ünal ile birleştirdi. Mutlu bir evlilikleri bulunan çift yuvalarını bir bebekle taçlandırdı. İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal'ın Azra adında bir kızları bulunuyor.
İSMAİL EGE ŞAŞMAZ'IN GEÇMİŞ DİZİ VE PROGRAMLARI NELERDİR?
İsmail Ege Şaşmaz lise yıllarında oyunculuğa olan ilgisi dolayısıyla tiyatro yarışmasına katıldı. İlk kez sahne tozunu lisede yutan oyuncu yer aldığı projelerle dikkat çekmeyi başardı. 2013 yılında ekranlarla buluşan isim, birçok dizi ve filmde rol aldı. Barış Akarsu'nun hayatının anlatıldığı filmde ünlü müzisyeni canlandıran isim performansıyla beğeni topladı. Ünlü oyuncu, atv'nin yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan dizisi Kör Nokta ile izleyici karşısına geçecek. Aşk ve ihanetin iç içe geçtiği dizi çok yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
İSMAİL EGE ŞAŞMAZ'IN GEÇMİŞ DİZİ VE PROGRAMLARI NELERDİR?
İsmail Ege Şaşmaz lise yıllarında oyunculuğa olan ilgisi dolayısıyla tiyatro yarışmasına katıldı. İlk kez sahne tozunu lisede yutan oyuncu yer aldığı projelerle dikkat çekmeyi başardı. 2013 yılında ekranlarla buluşan isim, birçok dizi ve filmde rol aldı. Barış Akarsu'nun hayatının anlatıldığı filmde ünlü müzisyeni canlandıran isim performansıyla beğeni topladı. Ünlü oyuncu, atv'nin yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan dizisi Kör Nokta ile izleyici karşısına geçecek. Aşk ve ihanetin iç içe geçtiği dizi cumartesi günü atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.