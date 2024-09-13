ATV'nin yeni dizisi Kör Nokta'nın Cihan'ı İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz evli mi?

İsmail Ege Şaşmaz, kariyerine ''Güneşi Beklerken'' dizisindeki 'Barış' rolüyle adım atan ve ''Aşk Yalanı Sever'', ''Sen Çal Kapımı'', ''Lise Devriyesi'', ''Uyanış: Büyük Selçuklu'', ''Barış Akarsu: Merhaba'' gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

Oyunculuk tutkusunun küçük yaşlardan beri farkında olan ve eğitimi bu yönde tamamlayan İsmail Ege Şaşmaz henüz lise yıllarındayken tiyatro sahnesine çıkmıştır. Manisa Belediyesi Liseler arası Tiyatro Yarışması'nda sergilenen "Acil Servis" adlı oyununda ilk performansını sergiledi.İsmail Ege Şaşmaz'ın yıldızı yer aldığı projelerle kısa sürede parladı. Birçok dizide rol alan sanatçının beyaz perdeyle buluşması da uzun sürmedi. İsmail Ege Şaşmaz, acı bir trafik kazasında hayatını kaybeden müzisyen Barış Akarsu'nun hayatının konu alındığı Barış Akarsu "Merhaba" adlı filmde başrol olarak yer aldı. Şaşmaz, Barış Akarsu'ya hayat verdi.