Çocukluğumuzun favori minik oyuncusu Bücür Cadı büyüdü! Anne bile oldu!

BÜCÜR CADI'NIN KADROSUNA NASIL DAHİL OLDU?

Dokuz yaşındaydım. 'Bücür Cadı' için bir türlü istedikleri gibi çocuk oyuncu bulamıyorlarmış. Sezer Güvenirgil aynı zamanda dizinin yapımcısıydı. Ona benzeyen bir kız çocuğu rol alsın istiyorlarmış. O zamanlar bir gazeteye üç çocuk oyuncu olarak röportaj verdik. Sezer Hanım'ın kızı gazetede beni görüyor. Annesine gösteriyor ve 'Aradığımızı bulduk' diyorlar. Fakat o sırada bizim ev telefonumuz yok. Anneannemi arıyorlar.

