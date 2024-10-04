Kör Nokta’da Aslım kayıp telefonun peşinde!

Elinde sadece Alptekinlere karşı Emre'nin davası vardır ama Aslım davada hiç kimsenin beklemediği bir ters köşeyle hem Gece'yi hem de Alptekin'leri iyice köşeye sıkıştıracak, bütün planları alt üst edecektir.

OYUNCULAR VE DİZİ KARAKTERLERİ

ATV'nin iddialı dizisi Bir Gece Masalı, etkileyici oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Rabia Soytürk (Aslım Gencer)

Çağla Boz (Gece Kutlu)

İsmail Ege Şaşmaz (Cihan Alptekin)

Öyküsu Özyürek (İpek Alptekin)

Kürşat Alnıaçık (Yavuz Alptekin)

İlayda Çevik (Asude Alptekin)

Hilmi Özçelik (Halil Gencer)

Mehtap Bayri (Saadet Gencer)

İrem Bakırtaş (Ayşegül Gencer)

Aylin Kabasakal (Perihan Gencer)

Erhan Çircioğlu (Bahtiyar Gencer)

Görkem Kasa (Emre Kutlu)

Cansu Fırıncı (Mete Öztürk)

Yalçın Hafızoğlu (Kerem Sayman)

Ruhi Sarı (Şeref Kutlu)