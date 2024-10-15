Oyuncu Ufuk Özkan, nafaka mağduru oldu: Hiç harcama yapmasam da ödeyemem

"DİZİ YAPMIYORUM, GELİRİM DÜŞTÜ"

Sağlığı için dizi yapmadığını ve bu yüzden de gelirinde ciddi bir düşüş meydana geldiğini aktaran 49 yaşındaki Özkan, "Ben tiyatro yapıyorum. Gelirim tabii ki dizide çalıştığım dönemlere göre ciddi anlamda düştü. Sağlığım için dizi yapmıyorum. Sağlığımın kıymetini yaşadıklarımdan sonra çok daha iyi anladım. Özel hayatımda da çok gezen, tozan biri değilim. İşten eve evden işe giden bir adamım. Tiyatro oyunum için gittiğimiz yerlerde bile çok dışarı çıkmıyorum. Otelden oyuna gidiyorum" şeklinde konuştu.