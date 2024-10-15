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Yılın yeni aşk bombasına Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'a gönderme gibi pozlar!

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, ünlü oyuncu Demet Özdemir ile yaptığı kısa süreli evlilik sonrası, gönlünü Çukur'un güzel oyuncusu Hazal Subaşı'na kaptırdı. Magazine bomba gibi düşen aşk gündemdeyken Oğuzhan Koç'un eski eşi Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı.

HABER MERKEZİ
Yılın yeni aşk bombasına Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’a gönderme gibi pozlar!

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını duyurduktan sonra kariyerine ağırlıklı olarak şarkıcı kimliğiyle devam eden Oğuzhan Koç gönlünü gönlünü Çukur'un güzel oyuncusu Hazal Subaşı'na kaptırdı. Sosyal medya Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'nın yeni aşk bombasını konuşuyor.

Yılın yeni aşk bombasına Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’a gönderme gibi pozlar!

Oğuzhan Koç, daha önce Zeynep Koçak, Yağmur Tanrısevsin ve Demet Özdemir ile aşk yaşamış öyle ki iki ilişkisinde evlilikten dönen şarkıcı, Demet Özdemir ile nikah masasına oturmuştu.

Evlilikleri uzun sürmeyen ikili geçtiğimiz yıl tek celsede boşanmıştı.

Yılın yeni aşk bombasına Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’a gönderme gibi pozlar!

Son olarak arkadaşları Berfu - Eser Yenenler ile şarkıcı Berkay'ı dinlemeye giden Oğuzhan Koç'un yanında oyuncu aşkı da vardı. Oğuzhan Koç'un yeni sevgilisinin Çukur'un güzeli Hazal Subaşı olduğu ortaya çıktı.

Çiçeği burnunda çift Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı'nın aşk pozlarını Berkay ve Berfu Yenenler sosyal medya hesabından paylaştı.

Yılın yeni aşk bombasına Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’a gönderme gibi pozlar!

DEMET ÖZDEMİR'DEN DE POZLAR GECİKMEDİ

İkilinin fotoğrafları magazin gündeminde konuşulanlar arasında ilk sıraya yükselirken gözler ise eski eş Demet Özdemir'e çevrildi.

Bu pozlardan kısa süre sonra Oğuzhan Koç'un 8 ay evli kaldığı oyuncu Demet Özdemir'den de pozlar geldi.

Yılın yeni aşk bombasına Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’a gönderme gibi pozlar!

Demet Özdemir'in sosyal medyadan paylaştığı bu fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Yılın yeni aşk bombasına Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’a gönderme gibi pozlar!

"OĞUZHAN GÖR BUNLARI"

Güzel oyuncunun pozlarına; "Oğuzhan gör bunları", "Eski eşe gönderme", "Zamanlama manidar", "Oğuzhan'a mesaj mı gönderiyor acaba?" yorumları yapıldı.

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