Yılın yeni aşk bombasına Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’a gönderme gibi pozlar!

Oğuzhan Koç, daha önce Zeynep Koçak, Yağmur Tanrısevsin ve Demet Özdemir ile aşk yaşamış öyle ki iki ilişkisinde evlilikten dönen şarkıcı, Demet Özdemir ile nikah masasına oturmuştu.

Evlilikleri uzun sürmeyen ikili geçtiğimiz yıl tek celsede boşanmıştı.