Gökçe Bahadır alevler içinde kaldı: Eşinin doğum günüde saçları yandı

Birçok projede sergilediği başarılı performansıyla öne çıkan Gökçe Bahadır, 2022 yılında müzisyen Emir Ersoy ile hayatını birleştirdi.
Ünlü oyuncu, estetikle ilgili bir soruya şöyle cevap vermişti: "Herkes aynaya baktığında kendini güzel görmek ister. Ufak tefek şeyler bende de var, hiçbir şey yok diyemem. Ama doğallığı bozmadan bakımlı ve güzel görünmek benim önceliğim." Bahadır'ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu ve estetiksiz hali görenleri şaşırttı.
Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, 25 Şubat'ta Alaçatı'da dünyaevine girdi. Ünlü oyuncunun kariyerinin ilk yıllarındaki görüntüleri sosyal medyada sıkça konuşuldu. Estetiksiz halini görenler ise hayli şaşkınlık yaşadı.
Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, 25 Şubat'ta Alaçatı'da dünyaevine girdi. Ünlü oyuncunun kariyerinin ilk yıllarındaki görüntüleri sosyal medyada sıkça konuşuldu. Estetiksiz halini görenler ise hayli şaşkınlık yaşadı.
GÖKÇE BAHADIR'DAN ROMANTİK PAYLAŞIM!
Sosyal medyayı aktif kullanan Bahadır, eşi Emir Ersoy'un doğum gününe özel romantik bir paylaşım yaptı.
"SEN GELDİN DİYE Mİ ÖYLE HİSSEDİYORUM?"
Eşiyle birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Bahadır, gönderisine şu notu ekledi: "Artık ne istediğimi biliyorum dediğim anda mı karşıma çıktın, yoksa sen geldin diye mi öyle hissediyorum?" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.
PASTA ÜFLERKEN OLANLAR OLDU!
Akşam ise ünlü çift, Emir Ersoy'un doğum gününü yakın arkadaşlarıyla kutladı. Kutlamada, birlikte pastayı üfledikleri sırada talihsiz bir olay yaşandı.
Pasta üflerken Gökçe Bahadır'ın saçları yandı!
MUMLARI ÜFLERKEN SAÇLARI TUTUŞTU
Bahadır'ın saçları, eşi Emir Ersoy'un doğum günü pastasının mumlarını üflerken bir anda tutuştu. Bu talihsiz anlar, kameralara saniye saniye yansıdı.