Gökçe Bahadır alevler içinde kaldı: Eşinin doğum günüde saçları yandı

Ünlü oyuncu, estetikle ilgili bir soruya şöyle cevap vermişti: "Herkes aynaya baktığında kendini güzel görmek ister. Ufak tefek şeyler bende de var, hiçbir şey yok diyemem. Ama doğallığı bozmadan bakımlı ve güzel görünmek benim önceliğim." Bahadır'ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu ve estetiksiz hali görenleri şaşırttı.

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, 25 Şubat'ta Alaçatı'da dünyaevine girdi. Ünlü oyuncunun kariyerinin ilk yıllarındaki görüntüleri sosyal medyada sıkça konuşuldu. Estetiksiz halini görenler ise hayli şaşkınlık yaşadı.