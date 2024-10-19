Hülya Avşar’dan doğal pozlar! Ege’de zeytin hasadı dönemini açtı!

Hülya Avşar, yaz başından bu yana Ayvalık'ta kaldığı yazlığında zeytin hasadına başladı. Bahçesindeki ağaca çıkan Avşar, zeytin toplarken sahte zeytinyağı markalarına da gönderme yaptı. İşte Hülya Avşar'ın sosyal medya da gündem olan o doğal pozları...
AĞACA ÇIKTI
Hülya Avşar, bahçesindeki ağaca çıkarak zeytin hasadına başladı. Yardımcısının elinden tırmığı alan Avşar, ağaca çıktı ve zeytin topladı.
Avşar Ayvalık'tan satın aldığı yazlığında kalmayı tercih eden Avşar Kızı, zeytinini de doğadan karşılıyor.
"SAHTELERİNDEN BIKTIK"
Hülya Avşar "Sahte zeytinyağlardan, sahte yiyeceklerden bıktık değil mi? O zaman kendi işini kendin yapacaksın. Ya da bu sopayı yiyeceksin. Berekete bakın berekete. Maşallah" dedi.
Hülya Avşar bu anları ise sosyal medya hesaplarından paylaştı.