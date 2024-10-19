Hülya Avşar’dan doğal pozlar! Ege’de zeytin hasadı dönemini açtı!

Hülya Avşar, yaz başından bu yana Ayvalık'ta kaldığı yazlığında zeytin hasadına başladı. Bahçesindeki ağaca çıkan Avşar, zeytin toplarken sahte zeytinyağı markalarına da gönderme yaptı. İşte Hülya Avşar'ın sosyal medya da gündem olan o doğal pozları...