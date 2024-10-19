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Haberler Magazin Hülya Avşar'dan doğal pozlar! Ege'de zeytin hasadı dönemini açtı!

Hülya Avşar'dan doğal pozlar! Ege'de zeytin hasadı dönemini açtı!

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya avşar Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde evinin bahçesindeki zeytin ağacında hasat yaptı. Ağaca tırmanarak zeytin toplayan Hülya Avşar tağşiş ve taklit ürünlerinin açıklandığı şu günlerde bir de mesaj verdi; "Sahte zeytinyağlardan, sahte yiyeceklerden bıktık değil mi O zaman kendi işini kendin yapacaksın" dedi. İşte Hülya Avşar'dan doğal yaşam pozları...

İHA
Hülya Avşar’dan doğal pozlar! Ege’de zeytin hasadı dönemini açtı!

Hülya Avşar, yaz başından bu yana Ayvalık'ta kaldığı yazlığında zeytin hasadına başladı. Bahçesindeki ağaca çıkan Avşar, zeytin toplarken sahte zeytinyağı markalarına da gönderme yaptı. İşte Hülya Avşar'ın sosyal medya da gündem olan o doğal pozları...

Hülya Avşar’dan doğal pozlar! Ege’de zeytin hasadı dönemini açtı!

AĞACA ÇIKTI

Hülya Avşar, bahçesindeki ağaca çıkarak zeytin hasadına başladı. Yardımcısının elinden tırmığı alan Avşar, ağaca çıktı ve zeytin topladı.

Hülya Avşar’dan doğal pozlar! Ege’de zeytin hasadı dönemini açtı!

Avşar Ayvalık'tan satın aldığı yazlığında kalmayı tercih eden Avşar Kızı, zeytinini de doğadan karşılıyor.

Hülya Avşar’dan doğal pozlar! Ege’de zeytin hasadı dönemini açtı!

"SAHTELERİNDEN BIKTIK"

Hülya Avşar "Sahte zeytinyağlardan, sahte yiyeceklerden bıktık değil mi? O zaman kendi işini kendin yapacaksın. Ya da bu sopayı yiyeceksin. Berekete bakın berekete. Maşallah" dedi.

Hülya Avşar’dan doğal pozlar! Ege’de zeytin hasadı dönemini açtı!

Hülya Avşar bu anları ise sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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