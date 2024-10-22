Vural Çelik'in ailesi Gülse Birsel'in sözlerine sessiz kalmadı! "Mezarına gidip helallik istesin"

Birçok başarılı yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında hayata gözlerini yumdu. Üsküdar'daki evinde ölü Vural Çelik'in kalp krizi nedeniyle vefat ettiği ortaya çıktı.
Cenazeye katılmayan ve küs oldukları bilinen Gülse Birsel, cenaze törenine katılmazken sosyal medyadan bir açıklama yaptı ancak açıklamayı daha sonra sildi.
"YAKIŞIKSIZ CÜMLELER…"
Birsel açıklamasında, "Son sezona girerken, ayrılmak istediğini söylediğinde ben dahil birkaç oyuncu arkadaşım vazgeçirmeye çalıştık. Ücret, saatler, senaryodaki yeri gibi şikayetleri vardı. Belki ısrar etmemi, yapımcıyı arayıp onsuz olmaz dememi bekledi. Yanlış karardı bence. Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili mana verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi. (Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok, yakışık da almaz.) " diye konuştu.
VURAL AİLESİ'NDEN CEVAP GECİKMEDİ!
Gelen tepkileri üzerine Gülse Birsel, açıklamasını sildi. Vural Çelik'in ailesi ise bu açıklamaya cevap vermekte gecikmedi.
"MEZARINA GİDİP HELALLİK İSTESİN"
Vural Ailesi yaptığı açıklamada, "Hayatımızın en zor dönemlerinden birini yaşıyoruz. Çok sevgili ağabeyim Vural Çelik aramızdan ayrıldı ve derin bir acı bıraktı. Onun sıcak gülümsemesi, sevgi dolu yüreği ve hayatımıza kattığı güzellikler her zaman hatırlanacak.
Unutmayalım ki, ağabeyim yaşamı boyunca birçok insanın kalbinde iz bıraktı. Bizlere öğrettiği değerleri, paylaştığı anıları ve verdiği sevgiyi asla unutmayacağız. Bu zor günlerde, birbirimize destek olmanın ve onun hatırasını yaşatmanın en önemli şey olduğunu biliyoruz.
Çelik ailesi olarak acımız henüz çok tazeyken Gülse Birsel'in haddini aşan açıklamalarına üzülerek tanık olduk. Abimiz hakkında yapılan bu tür yorumların, savunma fırsatımız olmadan yapılmasının ne kadar yerinde olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, bir insanın kalemi yetenekli olabilir; ancak bu, onun iyi bir insan olduğu anlamına gelmez.
Abim, insanları mutlu etmeyi ve onları güldürmeyi çok seven, gördüğü her tebessümle mutlu olan bir insandı. Bu onun en büyük zenginliğiydi. Abim hayatı boyunca görme engelli bir anneye, bir kız kardeşe ve iki yeğene bakan, hayat mücadelesi veren, ekmeğinin peşinde koşarken kimseye boyun eğmeyen biriydi.
Onuruyla yaşadı ve onuruyla aramızdan ayrıldı.Çelik ailesi olarak Gülse Birsel'e tavsiyemiz; abimin mezarına gidip helallik istemesidir. Bu, belki de bu zor günlerde bir nebze olsun kalplerimize su serper. Abim yüce gönüllüdür, umarız affeder…" ifadelerini kullandı.
Avrupa Yakası'nda 'Fatoş' karakterine hayat veren Şenay Gürler, Gülse Birsel'in paylaşımına sert ve bir o kadar da şaşırtıcı bir dil kullanarak Gülse Birsel'e destek verdi. Bu paylaşımı sonrası Gürler'e tepki yağdı! İşte o paylaşım!
Gürler paylaşımında, "Kaç gündür Gülse hakkında saçma sapan suçlamalar yapılıyor, yazılar yazılıyor. Hepimiz üzüldük Vural'ı bu kadar erken kaybettiğimiz için elbette. Ben gidemedim çenazesine, turnedeydim. Gülse'de anlatmış neden gidemediğini. Ama Gülse neredeyse bu erken ölümün sorumlusu ilan edilecek. Vural'ın işle ilgili sıkıntıları olduğu ve Gülse'nin iş bulmasını engellediği bile yazıldı. Ayıp ya. İnsanlar birilerini linç etmeye ne kadar meraklı.. 15 yılı geçmiş Avrupa Yakası biteli arkadaşlar. Bunları yazanların işi gücü yok mu Allah aşkına?
Ben 5,5 yıl boyunca Gülse'nin kimseye bir kabalık yaptığını, üstten konuştuğunu görmedim. İnsan gibi insandır. Vural'la aralarında bir tartışmaya tanık olmadım. Avrupa Yakasından ayrılanlar genellikle kendi istekleriyle ayrıldılar. Ya da arada ne yaşandıysa o günün dinamikleriyle yaşanmıştır. Sonuçta profesyonel bir iş yapıyorduk. Bu arada ne saçma şeyler yazmış insanlar. Hatta dang.. birine göre Ben salak bir solcu, kürtçü vs. olduğum için çağırmıyormuşuz kahve içmeye Vural'ı. Vural'ın dünya görüşünü yeni öğrendim arkadaşlar. Bu konularda hiç konuşmadık bile
Yani neyse kimse bilmediği konularda ahkam kesip saçmalamasın bence. Bu her şeyden önce erken kaybettiğimiz arkadaşımızın anısına saygısızlık" ifadelerini kullandı.
Birçok başarılı yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Üsküdar'daki evinde ölü bulunan ünlü oyuncunun kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.
ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI
Ünlü oyuncu Çelik'in cenaze törenine ailesinin yanı sıra Pınar Altuğ, Ceyhun Fersoy, Birol Güven, Sarp Apak, Şoray Uzun ve Yavuz Seçkin gibi birçok arkadaşı ve sevenleri katıldı.
CENAZE TÖRENİNE GÜLSE BİRSEL VE ATA DEMİRER KATILMADI
Cenazeye katılmayan ve küs oldukları bilinen Gülse Birsel, cenaze törenine katılmazken sosyal medyadan bir açıklama yaptı ancak açıklamayı daha sonra sildi.
"YANLIŞ KARARDI BENCE"
Gülse Birsel yaptığı açıklamada, "Vural'a vedam" notuyla Vural Çelik'in ardından, "Son sezona girerken, ayrılmak istediğini söylediğinde ben dahil birkaç oyuncu arkadaşım vazgeçirmeye çalıştık. Ücret, saatler, senaryodaki yeri gibi şikayetleri vardı. Belki ısrar etmemi, yapımcıyı arayıp onsuz olmaz dememi bekledi. Yanlış karardı bence" dedi.
"KEŞKE BENİMLE İLGİLİ YAKIŞIKSIZ CÜMLELER ETMESEYDİ"
Ayrıca Birsel, "Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili mana verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi. (Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok, yakışık da almaz.) ifadelerini kullandı.
GÜLSE BİRSEL'DEN İKİNCİ AÇIKLAMA
Gülse Birsel, 'Avrupa Yakası' dizisinde Kubilay karakterini canlandıran Vural Çelik'in vefatı sonrasında, sosyal medya hesabından Çelik ile set ortamındaki anılarını paylaştı. Birsel'e çok sayıda kullanıcı tepki gösterirken, tepkilerin ardından söz konusu paylaşım kısa süre içerisinde kaldırıldı.
Veda mesajıyla tepki çeken Gülse Birsel'den yeni bir açıklama geldi. Birsen Altuntaş'a konuşan Gülse Birsel, "Günlerdir benim yüzümden hayatını kaybetti gibi davranılıyor" dedi.
Birsel, "Günlerdir benim yüzümden hayatını kaybetti gibi davranılıyor. İşlerini engelledi, yok sahip çıkmadı şu bu… 16 yıldır neden küs olduğumun sebeplerini açıklamak durumunda hissettim. Ben mümkün olduğu kadar eğlendiğimiz zamanları anlatıp keşke karşılaşacak vakit olsaydı dedim ama onun da sadece ilk kısmı koyulmuş. Veya parça parça alınmış. Sosyal medya inanılmaz bir yer" ifadelerini kullandı.