  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Magazin

EDHO'nun yıldızı Tekin Temel kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Ezel, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda gibi birçok projede rol alan Tekin Temel'den acı haber geldi. Ünlü oyuncu geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.

HABER MERKEZİ
EDHO’nun yıldızı Tekin Temel kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' (EDHO) dizisiyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Tekin Temel'in vefatı sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Ünlü oyuncunun sabah saatlerinde dizi setine gitmek için hazırlanırken kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı bilinen Tekin Temel'in cenaze namazı ikindi namazının ardından Ataşehir Refiye Soyak Camisi'nde kılınacak ve ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlanacak.

ACI HABERİ MENAJERİ DUYURDU

Tekin Temel'in ölüm haberini menajeri duyurdu

Yapılan açıklamada, "Çok üzgünüm çok. Oyuncum Tekin Temel bu sabah vefat etmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerin başı sağ olsun" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA