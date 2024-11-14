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Haberler Magazin Ev hapsi kararından sonra Serdar Ortaç’tan şok hamle

Ev hapsi kararından sonra Serdar Ortaç’tan şok hamle

Yasa dışı bahis reklamı operasyonu sonrası Mehmet Ali Erbil ile birlikte ev hapsi alan Serdar Ortaç, sosyal medya dünyasında şaşırtıcı bir adım attı. Cezanın ardından köklü bir karar alarak Instagram hesabını kapatan Ortaç, takipçilerini ve hayranlarını şoke etti.

HABER MERKEZİ
Ev hapsi kararından sonra Serdar Ortaç’tan şok hamle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz gün sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlattı.

Ev hapsi kararından sonra Serdar Ortaç’tan şok hamle

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isme yapılan operasyon sonrası şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, ev hapsi cezası aldı.

Ev hapsi kararından sonra Serdar Ortaç’tan şok hamle

Salı günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'a verilen ev hapsi kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

Savcılığın adli kontrol kararına itiraz ettiği Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın tutuklanmasına yönelik talep, çarşamba günü reddedildi.

Ev hapsi kararından sonra Serdar Ortaç’tan şok hamle

Ev hapsi günlerinde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Serdar Ortaç, radikal bir karar alarak Instagram hesabını kapattı.

Ev hapsi kararından sonra Serdar Ortaç’tan şok hamle

Ünlü şarkıcının 3 milyon 400 bin takipçili Instagram hesabına ulaşılamazken, X hesabını açık tutmaya devam ediyor.

Ev hapsi kararından sonra Serdar Ortaç’tan şok hamle

"KUMARI DAHA NASIL KÖTÜLEYECEĞİZ BİLMİYORUM"

Öte yandan Serdar Ortaç, adliyeden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada; kumarın, evini, evliliğini ve sağlığını kendisinden aldığını dile getirmişti. Ortaç, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

Ev hapsi kararından sonra Serdar Ortaç’tan şok hamle

"Bir de adliyeye düşürdü. Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete daha nasıl anlatacağız bu işi bilmiyorum. Beni Malta adasına otel açılışına davet ettiler. Restoran açılıyor diye. Orada katakulliye gelip, cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik. Bir şey de diyemezsin gurbette, bir şey diyemedim. Hatta maç açıktı, 'Serdar bey skor ne olur?' diye bana soruyor. Ben anlamam. Pişmanım, üzgünüm."

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