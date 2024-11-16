Icardi şiddet davasında duruşmaya katılmadı

"HEPSİ WANDA'NIN ABARTMASI"

Arjantin'de bir televizyon kanalına konuşan Icardi, Nara'nın suçlamalarına yanıt verdi.

Icardi, "Hepsi Wanda'nın abartması. Ben hiçbir şekilde şiddet uygulamadım. Burası benim evim ve benim haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve olanları kişisel amaçları için çarpıtıyor. Mesajlarımı sağa sola yaydı ve beni tüm dünyanın önünde aptal durumuna düşürdü; bu da psikolojik şiddettir." ifadelerini kullandı.