Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil'in TikTok'a girdiğini duyunca çileden çıktı! "Çok zor, yaşlandım"

'Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik' soruşturmasında gözaltına alınıp ev hapsi şartıyla serbest bırakılan şovmen Mehmet Ali Erbil ile şarkıcı Serdar Ortaç hakkında iddianame düzenlenmişti. Erbil ve Ortaç'ın en üst sınır olan 3'er yıl kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Önceki gün TikTok'a dönüp takipçileriyle dertleşen ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil hakkında kızı Yasmin Erbil konuştu.
Mehmet Ali Erbil'in, Nergis Kumbasar ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, babasının ev hapsi sürecinde yaşadığı sağlık problemlerini aktardı.
"ONUN KIZI OLMAK ÇOK ZOR"
28 yaşındaki Yasmin Erbil, babasını sıkça ziyarete gittiğini belirterek, "Onun kızı olmak çok zor ve yorucu. Yaşlandım" dedi.
Yasmin Erbil, babasının yaşadığı zorlu süreçle ilgili şunları söyledi:
"Stresten egzaması arttı, o kadar zor bir süreç oldu ki onun için. Sürekli egzama kremi sür diyoruz. Şimdi dışarı çıkamıyor, onun stresi var."
"SEVİYOR ORAYI"
"Evde ne yapsın, TikTok'a giriyor. Biz normalde uyarıyoruz ama yine giriyor. Seviyor orada insanlarla olmayı. Şu anda ekrana çıkmadığı için tatmini orada alıyor."
"KLASİK BABAM"
Erbil, ayrıca babasının çok iyi ve sağduyulu bir insan olduğunu vurgulayarak, "Güveniyorum, böyle şeyler olmayacak bir daha. Klasik babam..." dedi.