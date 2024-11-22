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Haberler Magazin Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil'in TikTok'a girdiğini duyunca çileden çıktı! "Çok zor, yaşlandım"

Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil'in TikTok'a girdiğini duyunca çileden çıktı! "Çok zor, yaşlandım"

Yasa dışı bahis soruşturması nedeniyle ev hapsinde bulunan Mehmet Ali Erbil TikTok'ta canlı yayın açarak takipçileriyle sohbet etti. Babasının ev hapsinde bile yayın açmasına sinirlenen Yasmin Erbil babası hakkında konuştu.

HABER MERKEZİ
Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil’in TikTok’a girdiğini duyunca çileden çıktı! Çok zor yaşlandım

'Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik' soruşturmasında gözaltına alınıp ev hapsi şartıyla serbest bırakılan şovmen Mehmet Ali Erbil ile şarkıcı Serdar Ortaç hakkında iddianame düzenlenmişti. Erbil ve Ortaç'ın en üst sınır olan 3'er yıl kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil’in TikTok’a girdiğini duyunca çileden çıktı! Çok zor yaşlandım

Önceki gün TikTok'a dönüp takipçileriyle dertleşen ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil hakkında kızı Yasmin Erbil konuştu.

Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil’in TikTok’a girdiğini duyunca çileden çıktı! Çok zor yaşlandım

Mehmet Ali Erbil'in, Nergis Kumbasar ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, babasının ev hapsi sürecinde yaşadığı sağlık problemlerini aktardı.

Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil’in TikTok’a girdiğini duyunca çileden çıktı! Çok zor yaşlandım

"ONUN KIZI OLMAK ÇOK ZOR"

28 yaşındaki Yasmin Erbil, babasını sıkça ziyarete gittiğini belirterek, "Onun kızı olmak çok zor ve yorucu. Yaşlandım" dedi.

Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil’in TikTok’a girdiğini duyunca çileden çıktı! Çok zor yaşlandım

Yasmin Erbil, babasının yaşadığı zorlu süreçle ilgili şunları söyledi:

"Stresten egzaması arttı, o kadar zor bir süreç oldu ki onun için. Sürekli egzama kremi sür diyoruz. Şimdi dışarı çıkamıyor, onun stresi var."

Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil’in TikTok’a girdiğini duyunca çileden çıktı! Çok zor yaşlandım

"SEVİYOR ORAYI"

"Evde ne yapsın, TikTok'a giriyor. Biz normalde uyarıyoruz ama yine giriyor. Seviyor orada insanlarla olmayı. Şu anda ekrana çıkmadığı için tatmini orada alıyor."

Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil’in TikTok’a girdiğini duyunca çileden çıktı! Çok zor yaşlandım

"KLASİK BABAM"

Erbil, ayrıca babasının çok iyi ve sağduyulu bir insan olduğunu vurgulayarak, "Güveniyorum, böyle şeyler olmayacak bir daha. Klasik babam..." dedi.

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