Ebru Şahin ile Cedi Osman boşanıyor mu? Ebru Şahin konuyla ilgili konuştu

Sanırım etkileşim dünyasında artık herkes böyle aklına geleni yazıyor, çiziyor... Bizim de okurken şaşırıp güldüğümüz çok şey oluyor. Bir sorun yok, çok şükür her şey çok güzel çok yolunda. Hiç öyle bir şey yok yani. Bu arada ben o haberleri görmedim sizden duyuyorum"