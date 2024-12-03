Ebru Şahin ile Cedi Osman boşanıyor mu? Ebru Şahin konuyla ilgili konuştu

Akın Akınözü ile başrolünü üstlendiği Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Ebru Şahin, 1 Temmuz 2022'de Makedonya'nın Ohrid şehrinde nikah masasına oturdu.
Hem kariyeri hem özel hayatıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, son dönemlerde boşanma haberleriyle magazin gündeminde yer aldı.
GQ Men Of The Year ödül törenine katılan ünlü oyuncu, merak edilenleri yanıtladı ve boşanma iddiaları hakkında da ilk kez konuştu.
Şahin, sosyal medyada "Cedi Osman ile boşanıyor" yönünde çıkan iddiaların sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı: "Ben hiç öyle bir şey görmedim.
Sanırım etkileşim dünyasında artık herkes böyle aklına geleni yazıyor, çiziyor... Bizim de okurken şaşırıp güldüğümüz çok şey oluyor. Bir sorun yok, çok şükür her şey çok güzel çok yolunda. Hiç öyle bir şey yok yani. Bu arada ben o haberleri görmedim sizden duyuyorum"
BEBEK AÇIKLAMASI!
Ebru Şahin, "Çocuk istiyor musunuz?" sorusuna da gülümseyerek şöyle karşılık verdi: "Çok özel bir soru.
Ben de sürekli tersliyor gibi olmak istemiyorum ama zaten olduğu zaman bileceksiniz. Şu an öyle bir şey düşünmüyoruz. Olursa gerçekten haber vereceğiz size"