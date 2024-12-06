Somer Şef’in Beşiktaş’taki duvar çökmesi davasından hapis kararı çıktı

Ünlü şef ve sunucu Somer Sivrioğlu'nun, Beşiktaş'ta 20 Mayıs 2022'de kendisine ait restoranın bakımını ve onarımını yapmadan kullanmaya ve kullandırmaya devam ettiği iddia edilen bahçe duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölümüne 1 kişinin ise yaralanmasına ilişkin 7 sanıklı davada karar çıktı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Somer Sivrioğlu katılmazken, duruşma salonunda tarafların avukatları hazır bulundu.