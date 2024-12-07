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Haberler Magazin Icardi’nin ahı tuttu! Wanda Nara'ya, yasa dışı bahis soruşturması açıldı

Icardi’nin ahı tuttu! Wanda Nara'ya, yasa dışı bahis soruşturması açıldı

Mauro Icardi ile çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Wanda Nara gündemden düşmüyor. Arjantin'de yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle Wanda Nara, ifade vermeye çağırıldı.

HABER MERKEZİ
Icardi’nin ahı tutu! Wanda Nara’ya, yasa dışı bahis soruşturması açıldı

Türkiye'de gerçekleştirilen yasa dışı bahis soruşturmasının aynısı, Arjantin'de de gerçekleştiriliyor.

Icardi’nin ahı tutu! Wanda Nara’ya, yasa dışı bahis soruşturması açıldı

Türkiye'de aralarında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın da bulunduğu birçok kişi hakkında yasa dışı bahisi teşvik etme suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Icardi’nin ahı tutu! Wanda Nara’ya, yasa dışı bahis soruşturması açıldı

Uzun süredir Mauro Icardi ile yaşadığı ayrılık süreciyle konuşulan Wanda Nara hakkında 'yasa dışı bahise teşvik' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Icardi’nin ahı tutu! Wanda Nara’ya, yasa dışı bahis soruşturması açıldı

Soruşturmada; "Wanda Nara'nın Instagram profilinde tanıttığı çevrim içi kumarhanenin Buenos Aires şehrinde veya Arjantin'in herhangi bir eyaletinde lisanslı olmadığı tespit edildi" açıklamasına yer verildi.

Icardi’nin ahı tutu! Wanda Nara’ya, yasa dışı bahis soruşturması açıldı

Wanda Nara, ifade vermeye çağırıldı. Arjantin basınına göre; ünlü ismin, 17 Aralık'a kadar ifade vermesi gerekiyor.

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