Bülent Ersoy’dan kendisini eleştirenlere Rihannalı yanıt

Benim ruhumda her zaman marjinallik yatar ben hiçbir zaman sıradan olmadım ve olmamda ve bu sonsuza dek de böylece devam edecek ve siz vizyonsuz kıskanç bir avuç insanlarda beni sonsuza dek böyle kıskanacak ve konuşmaya devam edeceksiniz Siz konuşuyorsunuz, ben kazanıyorum. Fiyatım artıyor. Canımıda hiç acıtamıyor beni üzemiyorsunuz. Beni ancak güldürüyorsunuz Hadi konuşun konuşun, devam edin! Hahahahahahah!" diyerek açıklamasını sonlandırdı.