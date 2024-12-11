Bülent Ersoy’dan kendisini eleştirenlere Rihannalı yanıt

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş hayran kitlesi olan şarkıcı Bülent Ersoy, 50.'si düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'ne iz bırakmıştı.
Diva'nın ödül töreninde giydiği kıyafet çok konuşulmuş, sosyal medyada dalga konusu olmuştu. Şimdi de güçlü sesi ve dobra açıklamaları ile her daim magazin gündemine oturan büyük sanatçı Bülent Ersoy, eleştirilerin hedefi olan ve 'marula' benzetilen kıyafeti hakkında açıklama yaptı.
"SERVETİMLE KRALİÇELER GİBİ YAŞIYORUM"
Bülent Ersoy ilk olarak 'hasta mısınız? yorumlarına istinaden, "Öncelikle taltif takdir ve yüce teveccühleri ile nacizane bendeniz'e beğenilerini sunan hatta ve hatta daha önemlisi sağlığımla ilgili olarak acaba Bülent Ersoy hastamı diye merak edip beni ben gibi düşünüp üzülen kişilere kocaman bir teşekkür borçluyum.
Beni hiç merak etmeyiniz… Son derece sağlıklı, huzurlu,mutlu bana bahşedilen dünya nimetlerinden istifade ederek yaşam sevincim şöhretim ve servetimle kraliçeler gibi yaşıyorum efendim. Ödül töreninde sadece sahneye ulaşmak için bana çok fazla yol yürüttükleri ve de birazda heyecanım dolayısı ile sesim titremiş olabilir, ama patlamaya hazır bomba gibiyim maaşallah.
Öyle olmasam zaten işlerden işlere koşuşturamaz ve sahnelerimde 3 saat insanların beğenilerine mazhar olamazdım." Açıklamasında bulundu.
"SİZ KONUŞUYORSUNUZ, BEN KAZANIYORUM"
Yabancı şarkı Rihanna ile aynı modeli giydiğinin altına çizen Diva sözlerine, "Dünya çapındaki modacılar ile çalışan yine dünya çapındaki bir artist madam Rihanna bu modeli beğenmiş giymiş giydirilmiş ve takdir görmüş bende bu pardösüyü bende giyip bu büyük ödülü bu kıyafet ile almalıyım diyerek muhterem kişilerin karşısına bu tafta pardesü ile çıktım.
Kumaşımda ipek şantunk tafta ve Paris'ten Çokta güzel yaptım ooooohhhhh… Sefam olsun düşmanlarım çatır çatır çatlasınlar.
Ayrıca kaldıki şunu herkes çok iyi bilsinki ben çuvalda giysem ben yine Bülent Ersoyum yine Bülent Ersoyum yine Bülent Ersoyum.
Benim ruhumda her zaman marjinallik yatar ben hiçbir zaman sıradan olmadım ve olmamda ve bu sonsuza dek de böylece devam edecek ve siz vizyonsuz kıskanç bir avuç insanlarda beni sonsuza dek böyle kıskanacak ve konuşmaya devam edeceksiniz Siz konuşuyorsunuz, ben kazanıyorum. Fiyatım artıyor. Canımıda hiç acıtamıyor beni üzemiyorsunuz. Beni ancak güldürüyorsunuz Hadi konuşun konuşun, devam edin! Hahahahahahah!" diyerek açıklamasını sonlandırdı.