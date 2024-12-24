Serdar Ortaç yasa dışı bahis soruşturmasında hakim karşısında! İşte istenen ceza

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Duruşmada Savcı mütalaasını açıkladı. Açıklanan mütalaada Serdar Ortaç için, 'Yasadışı bahise teşvik ve reklam' suçlarından 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmas talep edildi. Mahkeme adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmetti. Ortaç'ın avukatları mütalaaya karşı savunma yapabilmek için ek süre istedi. Duruşma 25 Şubat 2025'e ertelendi. Serdar Ortaç adliyeden çıkarken yaptığı açıklamada, "İnşallah iyi olur" şeklinde konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Serdar Ortaç'ın avukatı, ev hapsi kararının kaldırılması için İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu. Yapılan itirazı değerlendiren mahkeme heyeti 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar vermişti