Ferdi Tayfur'un tabutu başında kavga! Kızı ile yeğeni birbirine girdi

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Anma Töreni'nin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Anma Töreni'nin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Hamilelik nedeniyle cenazeye katılmayacağı söylenen Tuğçe Tayfur da camiye gelenler arasındaydı.
Ferdi Tayfur'un son anlarına kadar yanında olan yeğeni Şirin Gözalıcı, Tuğçe Tayfur'un cenazeye katılmasına tepki gösterdi.
"O buraya gelmeyecek' diye bağıran Şirin Gözalıcı'ya Tuğçe Tayfur küfür ederek karşılık verdi.
Necla Nazır ise kızını sakinleştirmeye çalıştı.