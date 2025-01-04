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Ferdi Tayfur'un tabutu başında kavga! Kızı ile yeğeni birbirine girdi

79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesinde kızı Tuğçe Tayfur ve yeğeni Şirin Gözalıcı birbirine girdi. "O buraya gelmeyecek" diye bağıran Şirin Gözalıcı'ya, Tuğçe Tayfur hakaret ederek karşılık verdi.

HABER MERKEZİ

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Ferdi Tayfur’un tabutu başında kavga! Kızı ile yeğeni birbirlerine girdi

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Anma Töreni'nin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Ferdi Tayfur’un tabutu başında kavga! Kızı ile yeğeni birbirlerine girdi

Hamilelik nedeniyle cenazeye katılmayacağı söylenen Tuğçe Tayfur da camiye gelenler arasındaydı.

Ferdi Tayfur'un son anlarına kadar yanında olan yeğeni Şirin Gözalıcı, Tuğçe Tayfur'un cenazeye katılmasına tepki gösterdi.

Ferdi Tayfur’un tabutu başında kavga! Kızı ile yeğeni birbirlerine girdi

"O buraya gelmeyecek' diye bağıran Şirin Gözalıcı'ya Tuğçe Tayfur küfür ederek karşılık verdi.

Necla Nazır ise kızını sakinleştirmeye çalıştı.

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