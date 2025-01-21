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Hacı Sabancı babalık davası sonrası ilk kez konuştu

Ünlü iş insanı Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay D.'nin yüzde 99.99 biyolojik babası çıkmasının ardından ilk açıklama geldi. İşte ünlü iş insanının açıklamaları olaya ilişkin detaylar...

HABER MERKEZİ

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Hacı Sabancı babalık davası sonrası ilk kez konuştu

Sosyetenin tanınmış isimlerinden ünlü iş insanı Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı Kayı ile hayatını birleştirdi. Evlilikleri devam eden Hacı Sabancı, Fatma D.'nin açtığı babalık davasıyla sarsıldı.

İstanbul Aile Mahkemesi'ne avukat Şeyda Y. aracılığıyla açılan davaya göre; Fatma D. ile Hacı Sabancı 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştı.

İddiaya göre sık sık bir araya gelen çift, Los Angles'ta bir otelde arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptı. Tatilin ardından 2015 yılına kadar görüşmeyen Hacı Sabancı ile Fatma D., ara ara otelde buluşuyordu.

Hacı Sabancı babalık davası sonrası ilk kez konuştu

Çiftin arası 2019 yılında bozulunca Fatma D., başka bir kişiyle evlenerek Belçika'ya yerleşti. Ancak bu evliliği uzun sürmedi. Dilekçedeki iddialara göre Fatma D., eşinden boşanmak için Hacı Sabancı'dan avukat bulması için yardım istedi. Vekalet ücretini kendisinin ödeyeceğini taahhüt eden Hacı Sabancı, Fatma D.'nin hesabına para gönderdi. Eşi ile ayrı yaşayan Fatma D.'ye mesaj atan Hacı Sabancı, evine davet etti ve o gece çift birliktelik yaşadı.

TARAFLARIN ARASI BOZULDU
Evliliği devam ederken hamile kalan Fatma D., 2 Şubat 2021 tarihinde Uzay isminde bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Fatma D.'nin sık sık doğan çocuğunun fotoğraflarını Hacı Sabancı'ya gönderdiğinin anlatıldığı dilekçede, Sabancı'nın çocuğun kendisinden olduğunu öğrenmesinin ardından tarafların arasının bozulduğu ifade edildi.

Hacı Sabancı babalık davası sonrası ilk kez konuştu

"ÇOCUĞUN BABASI HACI SABANCI" DİYEREK DAVA AÇTI
Dilekçede şu ifadelere yer verildi: "Fatma D.'nin eski eşi, çocuğun kendisinden olmadığı gerekçesiyle soy bağının reddi davası açmıştır. Çocuğun daha fazla mağdur edilmemesi bakımından Hacı Sabancı ile çocuk arasında soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespitine karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca Hacı Sabancı'nın babalığına karar verilerek nüfusa kaydının yapılamasını talep ediyoruz."

Adli Tıp Kurumu'dan gelen babalık testi sonucu, davanın görüldüğü İstanbul Aile Mahkemesi'ne ulaştı. Adli Tıp raporunda Hacı Sabancı'nın yüzde 99.99 küçük Uzay'ın babası olduğu tespit edildi.

Hacı Sabancı babalık davası sonrası ilk kez konuştu

İLK KEZ KONUŞTU
Magazin gündemine bomba gibi düşen DNA testi sonucu gözler Hacı Sabancı'ya çevirildi.

2017 yılından beri aşk yaşadığı Nazlı Sabancı ile 2021'de evlenen ve Arzu Alara adlı bir kızı olan Hacı Sabancı, ilk kez konuştu.

Hürriyet'e konuşan ünlü iş insanı, "Onunla ilgili yargılama devam ediyor. Bu süreci avukatlarım biliyor. Ben bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da. Daha yargılama devam ediyor, konu avukatlarda" dedi.

Sabancı "Bir üst mahkemeye itiraz edecek misiniz" sorusunu da "Avukatlar biliyor o konuları" diye yanıtladı.

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