Hacı Sabancı babalık davası sonrası ilk kez konuştu

İLK KEZ KONUŞTU

Magazin gündemine bomba gibi düşen DNA testi sonucu gözler Hacı Sabancı'ya çevirildi.

2017 yılından beri aşk yaşadığı Nazlı Sabancı ile 2021'de evlenen ve Arzu Alara adlı bir kızı olan Hacı Sabancı, ilk kez konuştu.

Hürriyet'e konuşan ünlü iş insanı, "Onunla ilgili yargılama devam ediyor. Bu süreci avukatlarım biliyor. Ben bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da. Daha yargılama devam ediyor, konu avukatlarda" dedi.

Sabancı "Bir üst mahkemeye itiraz edecek misiniz" sorusunu da "Avukatlar biliyor o konuları" diye yanıtladı.