Hacı Sabancı babalık davası sonrası ilk kez konuştu

Sosyetenin tanınmış isimlerinden ünlü iş insanı Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı Kayı ile hayatını birleştirdi. Evlilikleri devam eden Hacı Sabancı, Fatma D.'nin açtığı babalık davasıyla sarsıldı.
İstanbul Aile Mahkemesi'ne avukat Şeyda Y. aracılığıyla açılan davaya göre; Fatma D. ile Hacı Sabancı 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştı.
İddiaya göre sık sık bir araya gelen çift, Los Angles'ta bir otelde arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptı. Tatilin ardından 2015 yılına kadar görüşmeyen Hacı Sabancı ile Fatma D., ara ara otelde buluşuyordu.