Ünlü sanatçı Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

'Kahtalı Mıçe' olarak bilinen Mustafa Kahtalı'ya geçen Şubat ayında ince bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Türk Halk Müziği sanatçısı, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Bağırsakları tümörle kaplanan ve karaciğerine metastaz yapan sanatçı, kemoterapi aldı. Tedavisi boyunca aile dostu turizmci Ramazan Aslan'ın yakından ilgilendiği Kahtalı'yı çok sayıda sanatçı arkadaşı, dostları ve hemşehrileri de yalnız bırakmadı. Gerek hastanedeki odası, gerekse dinlenmek için çekildiği zamanlardaki aile dostu Aslan'ın oteli, hayranlarının akınına uğradı. 8 ay boyunca üniversite hastanesinde tedavisi yapılan Mıçe, son 4 ayını hastanede geçirdi. Yaklaşık bir yıl boyunca amansız hastalıkla mücadele eden ünlü sanatçı, bugün saat 03.00 sıralarında Antalya'da yaşama veda etti. Kahtalı'nın cenazesi, memleketi Kahta'da adını taşıyan kültür merkezinde yapılacak törenin ardından, Ulu Camii'nde kılınacak namaz sonrası, Karşıyaka Belediye Mezarlığı'nda defnedilecek.
HAYATI BELGESEL YAPILDI
57 yıllık sanat yaşamına 19 albüm sığdıran Mustafa Kahtalı, son röportajını 6 ay önce belgesel film yönetmeni Serkan Koç'a verdi. Hayatının dönüm noktalarını ve anılarını anlatan Kahtalı, "Bir sanatçı olarak toplumda yer yapmışsan, toplum seni bağrına basmışsa, onun kıymetini bileceksin. Tepeye gelmek kolay, önemli olan orada durmak." demişti.