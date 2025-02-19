Herkes bu iddiayı konuşuyor: Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç barıştı mı?

Oyuncu Merve Boluğur ile şarkıcı Murat Dalkılıç 2015 yılında nikah masasına oturmuş, evlilikleri sadece 2 yıl sürmüştü. Sosyal medyada Merve Boluğur'un, boşandıktan sonra oyunculuk kariyerindeki düşüş ve tarzındaki değişimin nedeni olarak ise Murat Dalkılıç gösterildi.

Merve Boluğur'un katıldığı bir programda, 'Oğlum olsun çok isterdim' açıklaması da bir dönem yine Merve Boluğur'la Murat Dalkılıç evliliğinin sosyal medyada eleştiri almasına neden olmuştu.

MERVE BOLUĞUR'LA MURAT DALKILIÇ BARIŞTI MI?

Sosyal medyada iki isim hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Merve Boluğur'un, eski eşi Murat Dalkılıç'ı affettiği öne sürüldü. Kullanıcılarsa, Merve Boluğur'un Murat Dalkılıç'ı affetme ihtimaline yönelik tepkili paylaşımlarda bulunmaya başladılar.

"KALBİMİ AŞKA KAPATMADIM" DEDİ

Geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe katılan Merve Boluğur'a, aşk hayatı soruldu. Kalbini aşka kapatmadığını söyleyen Merve Boluğur, "Şu an hayatımda kimse yok. Kalbimi aşka kapatmadım, sadece artık daha seçiciyim" dedi.

TARAFLAR SESSİZ

Çıkan iddialar sonrasıysa ne Merve Boluğur'dan ne de Murat Dalkılıç'tan herhangi bir açıklama yapılmadı.