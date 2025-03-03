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Özcan Deniz hakkında soruşturma başlatıldı

Son dönemlerde ailesiyle problemleri nedeniyle sağlık sorunları yaşayan sanatçı Özcan Deniz, bir şok daha yaşadı. Ünlü sanatçı hakkında 'İmar Kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçlarından' soruşturma başlatıldı.

DHA

Giriş Tarihi:

Özcan Deniz hakkında soruşturma başlatıldı

Sanatçı Özcan Deniz hakkında 'İmar Kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçlarından' soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sanatçı Özcan Deniz hakkında Sarıyer, Uskumruköy'de bulunan ve sit alanı içeresinde kalan arazideki üç adet villaya ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği tespiti üzerine 'İmar Kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçlarından' soruşturma başlatıldı. Özcan Deniz savcılıkça ifadesinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne çağırıldı.

Özcan Deniz hakkında soruşturma başlatıldı

NELER OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı, yaşadığı zor günlerde sette kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırıldı. Daha sonra bir açıklama yapan Özcan Deniz, hastaneden sağlıkla çıktığını ve eşinin kendisine iyi baktığını dile getirmişti.O yaşananlardan sonra Özcan Deniz ilk kez Bakü'de ortaya çıkmıştı.

Özcan Deniz hakkında soruşturma başlatıldı

Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan Deniz, sağlık durumu ile ilgili sorulan sorulara, "Gayet iyiyim" cevabını vererek arabasına binmişti.

Bakü dönüşü gazetecilerin yanıtlayan Özcan Deniz, "Aile meselelerini konuşmama gibi bir prensibim var. Zaten konuştukları için üzgünüm. Aynı şeyi yapmak istemiyorum. Buna da anlayış gösterin. Eskisi gibi romantik bakmıyorum artık aile meselesine. Kendi aile meseleme yani. Bazı gerçeklerle karşı karşıya kaldım" demişti.

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