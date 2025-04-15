Diva Bülent Ersoy'un mal varlığı dudak uçuklattı! Marmaris, Bodrum...

'Sefam Olsun' 'Ablan Kurban Olsun Sana' gibi şarkılarıyla müzik sektörünün en önemli isimleri arasında olan assolist Bülent Ersoy, pahalı zevkleriyle sık sık gündeme geliyor. Usta sanatçının serveti sadece İstanbul'da değil, turizmin göz bebeği Muğla ve Antalya'da da bulunuyor.

İSTANBUL, ANTALYA...

Assolist Bülent Ersoy'un İstanbul'da 28 daire, ultra lüks 4 villa ve bir de sauna işletmesi bulunuyor. Sanatçının Antalya, Marmaris ve Bodrum'da da çok sayıda villası mevcut. Ersoy'nun Fethiye'de de bir benzinliği olduğu bilinen mal varlıkları arasında. Bülent Ersoy en büyük yatırımı ise inşaat sektörüne yaparak mal varlığında emin adımlarla ilerliyor.