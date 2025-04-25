Minik Asya’nın 1. yaş gününe ünlüler akın etti

Oyuncu Gonca Vuslateri ile Levent Yaşar'ın kızları Asya, ilk yaşını İstanbul'da Oyuncak Müzesi'nin büyülü atmosferinde kutladı. Oyuncak Müzesi, küçük Asya'nın doğum günü için adeta bir masal diyarına dönüştürüldü. Prensesler gibi süslenen Asya'nın bu çok özel gününe sanat camiasından birçok ünlü isim de tanıklık etti.

SERGİYİ DE GEZDİLER

Doğum günü pastasını eşi ve kızıyla birlikte üfleyen Gonca Vuslateri, parti boyunca duygusal anlar yaşadı. Davetliler arasında çiftin yakınlarının yanı sıra Deniz Seki, Emre Karayel, Yonca Evcimik, Ebru Akel, Belgin Akın, Mustafa Üstündağ ve Erkan Can gibi ünlü isimler yer aldı. Ünlü çiftin mutluluğunu paylaşan sanatçı dostları, esprileri ve neşeli tavırlarıyla kutlamaya renk kattı. Doğum günü kutlamasının ardından Türkiye'nin önde gelen ressamlarının hazırladığı afiş sergisi de gezildi.