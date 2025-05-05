Şensoy ve Arslan Yaz’a kavuştular

ATV'NİN sevilen dizisi Kuruluş Osman'da 'Cerkutay' karakterine hayat veren Çağrı Şensoy ile oyuncu Buse Arslan, kızları Yaz'ı kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşadı. Geçtiğimiz gün dünyaya gelen Yaz'ın ve anne Buse Arslan'ın sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi. Çiftin geçtiğimiz haftalarda düzenlediği baby shower partisine arkadaşları Yıldız Çağrı, Atiksoy Sibel Aytan ve Nurhan Özenen de katılmıştı.

Konuklara 'Bir hamile manifesti' yazan kağıtlar dağıtılmıştı. Kağıtlarda "Sorulmadan tavsiye vermeyin. Kadınlara bu süreçte saygılı ve destekleyici olun. Hamileleri korkutmayın. 'Emziriyor musun? Sütün var mı?' gibi sorular sormayın. Hamilelikte 'Çok mu kilo aldın? Çok zayıfsın' gibi yorumlardan kaçının" gibi esprili notlar yer almıştı. Bebeğini kucağına almak için heyecanla bekleyen Buse Arslan, davetlilerle mutluluğunu paylaşmıştı. Şensoy ve Arslan, "Çok mutluyuz. Tüm aile büyük bir heyecan içindeyiz. Kızımızı kucağımıza almak için gün sayıyoruz" demişti.