Sanat dünyası 19 Mayıs’ı kutladı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak işgal altındaki ülkenin kurtuluşu için Milli Mücadele'yi başlatması ile Türk milletine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ünlü isimlerde mesajlar peş peşe geldi. Sanat camiası 19 Mayıs'ı sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

ESRA EROL:

Bugün doğum gününde O'na vereceğimiz en büyük hediye farklılıkları bırakıp benzerliğimizi, kardeşliğimizi öne çıkararak, büyük bir millet olarak Atamızın gösterdiği yolda yürümek olacaktır. İyi ki doğdun Atam.

ÇAĞLA ŞIKEL:

106 yıl önce Samsun'da yanan bir ateş tüm ülkeyi aydınlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Aynı gemideyiz paşam; dün, bugün, yarın, ilelebet...

HÜLYA KOÇYİĞİT:

BAŞTA Ata'mız, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı saygı, rahmet ve özlemle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyorum.

KENAN DOĞULU:

GENÇLER bu ülkenin en büyük umudu, en parlak yıldızlarıdır. Hayalleri kadar özgür olduklarında; bilimle, sanatla, sporla, müzikle hayatı güzelleştirirler. İyi ki varsınız.