“Adile’nin sadece gülüşüne iki hafta çalıştım”

Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu, başrolünü ise Meltem Kaptan'ın üstlendiği 'Adile' filminin çekimleri devam ediyor.

Meltem Kaptan, "Senaryo geldiğinde önce içime oturması gerekiyordu. Sonra hemen onun meşhur sahnelerini denedim, gülüşünü çalıştım, videolar çektim. Görünüş ya da enerji yetmiyor çünkü bu bir oyunculuk işi. Onun diksiyonu, duruşu, nefesi... Sadece gülüşü için iki hafta çalıştım. Çünkü o nefes almadan gülüyor. O kadar ona ait bir gülüş ki, onunla meşhur olması çok doğal. Onun ses tonu da benimkinden daha yüksek. Hepsini yakalamaya çalıştım" dedi.