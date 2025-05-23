İbrahim Tatlıses: Benim ayağım çok uğurludur

Arabesk müziğin efsane ismi "İmparator" lakaplı İbrahim Tatlıses, önceki akşam Beylikdüzü'nde bir mekanın açılış töreninde sahne alarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

SEZER İLE SAHNEDE

SİNEM Doğanay- Aleyna Özlem Özdemir ve Harun Şen ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Şafak Sezer, Aynur Polat, Şerif Kayran gibi isimler katıldı. Gecenin en sürpriz olan ve şaşırtan anı ise akıllara kazındı. Komedyen Şafak Sezer, İbrahim Tatlıses şarkı söylediği sırada bir anda sahneye çıkarken ikili birlikte eğlenceli bir düete imza attılar. Tatlıses sahneden, "Benim ayağım çok uğurludur.

Hayırlı uğurlu olsun" diyerek mekanı dolduran sevenlerine teşekkür etti.