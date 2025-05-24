Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na hapis cezası

BİR süredir tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "yalan tanıklık" suçundan yargılanan Halit Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu'nu 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Halit Ergenç ve iki sanığın da avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Ergenç, kendisinin tanık olarak ifadesine başvurulduğunu, yalan söylemediğini savundu. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Halit Ergenç'i 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Ergenç'in yargılama sürecindeki saygılı tutumlarını dikkate alarak cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne indirdi. Sanık Rıza Kocaoğlu'nu da aynı suçtan önce 2 yıl hapse çarptıran mahkeme, bu sanığın da saygılı tutumlarından dolayı cezayı 1 yıl 8 aya indirdi. Mahkeme, iki sanığın da sabıkası bulunmadığını bildirerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.