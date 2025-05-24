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Liseler arası bilgi yarışması atv ekranlarında

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Liseler arası bilgi yarışması atv ekranlarında
GELECEĞİN entelektüelleri liseler arası bilgi yarışmasında buluşuyor. Tüm Türkiye'den 25 bin lise öğrencisinin başvurduğu 5 aylık maratonun büyük finali yarın akşam atv ekranlarında yayınlanacak. Cem Öğretir'in moderatörlüğünde, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek yarışmanın final heyecanı atv ekranlarında izlenecek. Yarışma, entelektüel ve donanımlı liselerin kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Gençlerin entelektüel ve kültürel gelişimini önemseyen TEO (Türkiye Entelektüel Oyunları) Liseler Arası Bilgi Yarışması, Türkiye'nin geleceğine uzun yıllar katkı sağlamayı amaçlıyor.
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