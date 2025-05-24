Ünlü manken Demet Şener: Didim’i övmek istedim yanlış anlaşıldı

ÜNLÜ Manken Demet Şener, Bodrum'da tatil yaptığı sırada, "imkanı olmayanlar Didim'e gitsin" çıkışında bulunmuştu. Tepkiler üzerine Şener, yeniden açıklama yaparak, "Didim'i övmek istedim yanlış anlaşıldı" dedi.

Ünlü manken Şener'in Bodrum'daki yüksek fiyatlara ilişkin "Herkes kendi bütçesine göre hareket etmeli, imkanı olmayanlar Didim'e gitsin" sözleri Didim'de tepkiyle karşılanmıştı. Didim Turizm Derneği Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ege Aydoğan, Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Atilla, Demet Şener'in Didim'i yeterince tanımadığının ilçenin Türkiye'nin turizmde parlayan yıldızı olduğunu dile getirmişlerdi.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran 'Didim' açıklamasının ardından Demet Şener, bir kez daha açıklama yaptı. Tepkilere yanıt veren Demet Şener, "Ben Didim'i övmek istedim. sözlerim yanlış anlaşıldı" dedi.