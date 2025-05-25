Gastronomi ve sinema Urla’da buluştu

İZMİR'DE Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali, "Sofradan Beyaz Perdeye: Yemek ve Sinemanın Buluşma Noktası" temasıyla başladı. Gerçekleştirilen açılışın ardından, gastronomi ve sinema odaklı programlar yapıldı. Festivalin direktörü Gülper Ergün "Yemek, kültürü taşır, hafızayı anlatır, kimlik kurar" dedi. Festival boyunca yerli ve yabancı yapımlardan oluşan film gösterimleri, gastronomi temasının sinemadaki yansımaları izleyicilerle buluşuyor. Ünlü şeflerin sunumları ve çeşitli mutfaklardan tadım etkinlikleri festival programında yer alıyor. Organizasyon kapsamında film gösterimleri ve tadım etkinliklerinin yanı sıra atölye çalışmaları, söyleşiler devam edecek.