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Haberler Magazin JLo’ya özel kulis menüsü

JLo’ya özel kulis menüsü

Jennifer Lopez’in 5 Ağustos tarihindeki İstanbul konserinde kulis menüsü için Los Angeles ve Las Vegas’taki restoranlardan ilham alındı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

JLo’ya özel kulis menüsü

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 5 Ağustos'ta İstanbul Festivali sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. JLo için Las Vegas'taki Bellagio Hotel içerisinde bulunan Prime Restaurant ile Los Angeles'taki Nobu Restauran'ta yemeye alışkın olduğu lezzetlerle eşdeğer bir menü hazırlanacak. İstanbul Festivali organizasyon ekibince hazırlanacak kulis menüsü, JLo'nun önceki isteklerinden alınacak ilhamla tasarlanacak.

JLo’ya özel kulis menüsü

LEZZET RİTÜELİ

JLo'nun sahneye çıkmadan önceki rutininde, iyi hazırlanmış bir yemek kadar o yemeğin sunumu, dengesi ve detaylara gösterilen özenin de önemli olduğu biliniyor. İstanbul Festivali ekibinin, bu lezzet ritüelini sağlamak için hem yerel hem de uluslararası mutfaklardan destek alması bekleniyor.

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