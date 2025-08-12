Oktay Kaynarca Güven Bana’da

Ekranların güvenilir ismi Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın bu haftaki yarışmacı koltuğunda geçtiğimiz hafta yarışan, atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol arkadaşlığı yapan Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer yarışmaya kaldığı yerden devam edecek. Bu iki sevilen oyuncu birbirlerine "Güven Bana" deyip, bağlılıklarını dile getirecekler. İki başarılı isim arasında para mı kazanacak yoksa güven mi? Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

HEDEF BÜYÜK ÖDÜL

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili... Çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyecek. Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi?