Gelinden kayınvalidesiyle ilgili bomba iddialar: Beni saatlerce tekmeledi

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in ailesiyle yaşadığı sorunlar gündemden düşmüyor. Bir süredir annesiyle ve kardeşiyle olan kavgaları sosyal medyada büyüyen Deniz, önceki gün ailesine ateş püskürdü. Eşi Samar Dadgar ise ilk kez kaynanasından gördüğü şiddeti, detaylarıyla anlattı. Samar Dadgar yerde yatarken Kadriye Deniz'in karnına dakikalarca tekme atmaya başladığını söyledi. Kadriye Deniz'in kendisini tekmelerken ayağında olan pembe çorapları ve terliklerini asla unutmayacağını dile getirdi.

'ÖZCAN BENİ UYARMIŞTI'

Kendisine tekme savurduğu sırada, Özcan Deniz'in banyodan çıkma ihtimaline karşılık öz kızını harcadığını ve "Vurma kızım yazıktır" diyerek suçu Yurda'nın üstüne atmanın yolunu yaptığını vurguladı.

Dadgar şunları yazdı: "Özcan, ailesine karşı başta beni uyarmıştı, 'Mesafeni koru, bunlar böyle' diye. Yurda Hanım'a 'Günaydın' dedim. Kendisi bana kendine yakışan bir üslup ile 'Günaydın seni beter edeceğim, defol git buradan' dedi. Benimle böyle konuşamazsınız deyip odaya gittim. O sırada Özcan banyoya giriyordu, ona durumu anlattım. 'Hazırlan çıkacağız, gideceğiz buradan' dedi. Sonra telefonumu aşağıda unuttuğumu hatırladım, indim telefonu aldım tam merdivenden çıkıyordum, bana deli gibi bağırdı. 'Bana küfür edemezsin' dedi, o an bir komplonun içinde olduğumu anladım."

Kadriye Deniz, çocuklarını sildiğini, onlarla artık görüşmeyeceğini belirtmişti.

'BENİ SERTÇE FIRLATTI'

Dadgar, "Eşimin annesi önümü kesmeye çalıştı. Beni merdivenden aşağı atacaktı. Kaçtım, odaya girdim sonra kapıyı tekmeleyerek açtı ve kapı kafama geldi, yere düştüm her yer kan oldu. Ben yerde yatarken karnımı tekmeleye başladı. O pembe çorapları ve terlikleri asla unutmayacağım. Saçlarımdan tutup beni yatağa fırlattı" dedi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın açıklamaları gündem oldu. Geçmişte yaşadıklarını anlatan Dadgar herkesi şok etti.

'HASTANEYE GİTMEYİN'

SEMER Dadgar şöyle devam etti: "Özcan banyodan çıktığında kafamdan kanlar akıyordu, annesinin elinde saçlarım vardı, kulağım gitmişti. Ses duymuyordum artık. Ercan abiye gittik. 'Hastaneye gitmeyin, basına düşersiniz' dedi. Ben de istemedim. Özcan sabaha kadar başımda bekledi."